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Де Брёйне – Пепу: «Ты дерьмовый тренер. Ты только побеждаешь»

Де Брёйне – Пепу: «Ты дерьмовый тренер. Ты только побеждаешь»
Eurosport

14/05/2019 в 21:50Обновлено 14/05/2019 в 21:53

Иными словами, Пеп – гений.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отпустил шутку в адрес главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Ты дерьмовый тренер. Ты только побеждаешь», – сказал бельгиец Пепу после золотой игры с «Брайтоном».

  • «Сити» выиграл у «Брайтона» со счетом 4:1 и второй год подряд финишировал в Премьер-лиге на первом месте.
  • Суммарно за два последних сезона команда Гвардиолы набрала 198 очков.

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