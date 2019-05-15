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Гвардиола второй раз подряд стал тренером года в АПЛ
Кому чемпионство – тому и победа.
Английская Премьер-лига определилась с лучшим тренером сезона-2018/19.
Второй год подряд победителем номинации стал возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. 48-летний испанец опередил Юргена Клоппа из «Ливерпуля», Маурисио Почеттино из «Тотенхэма» и Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона».
«Сити» выиграл чемпионство, на одно очко опередив «Ливерпуль», но вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Тоттенхэму».
- Лучшим игроком АПЛ признали Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля».
- В сезоне-2017/18 звание лучшего тренера также досталось Гвардиоле.
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