Футболисты «Манчестер Сити» отметили победу в чемпионате Англии издевательской песней в адрес оставшегося вторым «Ливерпуля».

После гостевой победы над «Брайтоном» команда возвращалась в Манчестер, чтобы начать празднование на домашнем стадионе. Находясь на борту клубного самолета, некоторые футболисты исполнили пародийную версию песни «Allez, Allez, Allez», которую пели болельщики «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов-2017/18. На видео заметны Венсан Компани, Кайл Уокер и Илкай Гюндоган.

В пародии «Ливерпуль» назван жертвой, также встречаются слова «Компани травмировал Салаха» – это отсылка к январскому матчу двух английских грандов, где Компани получил желтую карточку за жесткую атаку против Мохамеда Салаха и чудом избежал удаления.

«Сити» опередил «Ливерпуль» на одно очко.

Команда Хосепа Гвардиолы вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Ливерпуль» прошел в полуфинале «Барселону» и сыграет в финале.

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