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В АПЛ будут давать желтые карточки за просьбу посмотреть видеоповтор
Нельзя изображать жестами монитор.
Появление системы видеоповторов в английской Премьер-лиге привнесет новые правила в регламент.
По информации Daily Mail, футболистам будет запрещено просить судей посмотреть видеоповтор, изображая руками экран монитора. В судейском корпусе не хотят, чтобы игроки оказывали дополнительное давление на арбитров. В случае нарушения спортсмен получит желтую карточку.
- Система VAR будет введена в АПЛ с сезона-2019/20.
- В розыгрыше АПЛ-2018/19 чемпионом стал «Манчестер Сити», следом расположились «Ливерпуль» и «Челси».
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