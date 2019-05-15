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В АПЛ будут давать желтые карточки за просьбу посмотреть видеоповтор

В АПЛ будут давать желтые карточки за просьбу посмотреть видеоповтор
Eurosport

24 ч. назад

Нельзя изображать жестами монитор.

Появление системы видеоповторов в английской Премьер-лиге привнесет новые правила в регламент.

По информации Daily Mail, футболистам будет запрещено просить судей посмотреть видеоповтор, изображая руками экран монитора. В судейском корпусе не хотят, чтобы игроки оказывали дополнительное давление на арбитров. В случае нарушения спортсмен получит желтую карточку.

  • Система VAR будет введена в АПЛ с сезона-2019/20.
  • В розыгрыше АПЛ-2018/19 чемпионом стал «Манчестер Сити», следом расположились «Ливерпуль» и «Челси».

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