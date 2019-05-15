Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера лондонской команды. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года. Под руководством итальянца столичный клуб занял третье место в чемпионате Англии и дошел до финала Кубка английской лиги, где уступил «Манчестер Сити». В финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что владелец «Челси» Роман Абрамович может уволить Сарри из-за непростых отношений тренера с болельщиками «синих».

Лэмпард в настоящее время тренирует «Дерби Каунти», выступающий в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе.

Сейчас «бараны» борются за право сыграть в следующем сезоне АПЛ. В полуфинале плей-офф Чемпионшипа «Дерби» играет с «Лидсом». Первый матч завершился поражением команды Лэмпарда со счетом 0:1. Ответная игра состоится сегодня, 15 мая.

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