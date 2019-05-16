Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился ощущениями от того, как «красные» проводят сезон-2018/19.

«Очевидно, что мы проводим хороший, замечательный сезон. В нормальной ситуации с 97 очками мы бы стали чемпионами. Но в нынешнем году «Манчестер Сити» набрал на одно очко больше и забрал титул. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы закончить сезон с трофеем, тогда миссия будет выполнена.

Будет очень грустно, если мы закончим такой сезон без единого трофея, потому что мы были достаточно стабильны и хорошо играли. Такой сезон заслуживает трофея», – приводит слова голландца официальный сайт «Ливерпуля».

В чемпионате Англии-2018/19 «Ливерпуль» набрал рекордное для себя количество очков (97), но уступил титул «Манчестер Сити».

1 июля команда Юргена Клоппа сыграет против «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов.

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