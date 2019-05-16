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Daily Mail: «Челси» вернет Игуаина «Ювентусу», несмотря на трансферный бан

Daily Mail: «Челси» вернет Игуаина «Ювентусу», несмотря на трансферный бан
Eurosport

3 ч. назад

Аргентинец не впечатляет никого.

Нападающий Гонсало Игуаин, играющий в аренде в «Челси», вернется по окончании сезона-2018/19 в «Ювентус».

Туринцы не горят желанием возвращать аргентинца, имеющего солидный контракт, но его форма подталкивает лондонцев к решению не выкупать Игуаина, несмотря на запрет со стороны ФИФА на регистрацию новых игроков, сообщает Daily Mail.

  • В 21 матче за «Челси» Гонсало забил всего пять мячей.
  • Игуаин начинал сезон-2018/19 в «Милане», но не впечатлил и «россонери».

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