Daily Mail: «Челси» вернет Игуаина «Ювентусу», несмотря на трансферный бан
Аргентинец не впечатляет никого.
Нападающий Гонсало Игуаин, играющий в аренде в «Челси», вернется по окончании сезона-2018/19 в «Ювентус».
Туринцы не горят желанием возвращать аргентинца, имеющего солидный контракт, но его форма подталкивает лондонцев к решению не выкупать Игуаина, несмотря на запрет со стороны ФИФА на регистрацию новых игроков, сообщает Daily Mail.
- В 21 матче за «Челси» Гонсало забил всего пять мячей.
- Игуаин начинал сезон-2018/19 в «Милане», но не впечатлил и «россонери».
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