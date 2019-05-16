Нападающий Гонсало Игуаин, играющий в аренде в «Челси», вернется по окончании сезона-2018/19 в «Ювентус».

Туринцы не горят желанием возвращать аргентинца, имеющего солидный контракт, но его форма подталкивает лондонцев к решению не выкупать Игуаина, несмотря на запрет со стороны ФИФА на регистрацию новых игроков, сообщает Daily Mail.

В 21 матче за «Челси» Гонсало забил всего пять мячей.

Игуаин начинал сезон-2018/19 в «Милане», но не впечатлил и «россонери».

Девятый номер в «Челси» проклят. Гонсало Игуаин, вспомни Радамеля Фалькао и Фернандо Торреса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android