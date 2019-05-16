Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, как сэр Алекс Фергюсон заставил его сбрить ирокез перед матчем за Суперкубок Англии против «Челси» в 2000 году.

«Я направился в раздевалку, а сэр Алекс тогда еще не видел мой ирокез. Я был слишком напуган чтобы показать ему свою прическу. За день до игры я тренировался в шапке, обедал в шапке, завтракал в шапке и ехал на стадион тоже в шапке.

Затем, когда мы уже переодевались для игры, я снял шапку. Сэр Алекс тут же сказал: «Иди и сбрей то, что у тебя на голове». Я хихикнул в ответ, а он сказал: «Нет, я серьезно. Иди и сбрей». Так что мне пришлось найти машинку и постричься прямо на «Уэмбли». Тренер всегда прав», – приводит слова Бекхэма Daily Mail.

В том матче «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» со счетом 2:0.

Бекхэм ушел из «МЮ» три года спустя – в 2003-м.

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