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Бельерин – о запрете абортов в Алабаме: «Кто-нибудь из мира футбола выскажется на эту тему?»
Эктор поднял важный вопрос.
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин высказался о запрете на аборты, который был принят в нескольких американских штатах.
«Хочу увидеть, выскажется ли кто-то из футбольной индустрии по поводу законопроектов о запрете на аборты. Думаю, люди слишком напуганы. Это не просто проблема женщин, это проблема каждого человека.
Мы боремся за равенство, а запрет на аборты – это как раз тот случай, когда мужчины должны принимать участие, а не прятаться», – написал Бельерин в твиттере.
- 15 мая губернатор штата Алабама подписала закон о практически полном запрете абортов.
- С начала 2019 года губернаторы четырех штатов (Джорджии, Кентукки, Миссисипи и Огайо) подписали законы, которые запрещают аборты, если доктор может расслышать сердцебиение плода. Также подобный законопроект был принят в штате Миссури.
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