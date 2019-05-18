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Бельерин – о запрете абортов в Алабаме: «Кто-нибудь из мира футбола выскажется на эту тему?»

Бельерин – о запрете абортов в Алабаме: «Кто-нибудь из мира футбола выскажется на эту тему?»
Eurosport

7 ч. назад

Эктор поднял важный вопрос.

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин высказался о запрете на аборты, который был принят в нескольких американских штатах.

«Хочу увидеть, выскажется ли кто-то из футбольной индустрии по поводу законопроектов о запрете на аборты. Думаю, люди слишком напуганы. Это не просто проблема женщин, это проблема каждого человека.

Мы боремся за равенство, а запрет на аборты – это как раз тот случай, когда мужчины должны принимать участие, а не прятаться», – написал Бельерин в твиттере.

  • 15 мая губернатор штата Алабама подписала закон о практически полном запрете абортов.
  • С начала 2019 года губернаторы четырех штатов (Джорджии, Кентукки, Миссисипи и Огайо) подписали законы, которые запрещают аборты, если доктор может расслышать сердцебиение плода. Также подобный законопроект был принят в штате Миссури.

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