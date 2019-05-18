Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сфотографировался в футболке «Манчестер Юнайтед» вместе с сыновьями.

44-летний Бекхэм позировали с Бруклином, Ромео и Крузом на стадионе «Куинз Парк Рейнджерс», все четверо надели джерси «МЮ» – одной из бывший команд Бекхэма-старшего. Средний сын Дэвида, Ромео, стоит в шортах с эмблемой «Арсенала», так как тренируется в академии лондонского клуба.

«Бекхэм-бойз во владениях «КПР». Спасибо за гостеприимство!» – написал Дэвид.

Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993-го по 2003 год.

В данный момент он владеет клубом «Интер» из Майами, который вскоре войдет в состав MLS.

Бркулину Бекхэму 20 лет, Ромео – 16, Крузу – 14.

Бекхэм: «В 2000 году сэр Алекс сказал мне сбрить ирокез. Я хихикнул в ответ, но он не шутил»

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