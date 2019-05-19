«Манчестер Сити» объявил об уходе бельгийского защитника и капитана команды Венсана Компани.

«Он определял суть клуба в течение десяти лет. Был источником жизненной силы, душой и бьющимся сердцем чрезвычайно талантливой команды. Его будут помнить и уважать всегда, когда следующие поколения будут говорить об этом периоде беспрецедентного успеха «Сити». Его лидерские качества, интеллект и решительность позволили блестяще адаптироваться к игре под руководством четырех разных тренеров и преодолеть изнурительные травмы. Он особенный, он соответствовал всем требованиям, которые предъявлял к нему клуб», – цитирует официальный сайт «Сити» президента Халдуна Аль-Мубарака.

«Как бы это ни было тяжело, настало время уходить. Я не чувствую ничего, кроме благодарности. Я благодарен всем, кто поддерживал меня в этом особенном клубе. Я помню первый день здесь так же, как и последний. Помню безграничную доброту, которую ко мне проявляли люди из Манчестера. Никогда не забуду, как поклонники «Ман Сити» оставались верны мне и в хорошие, и в плохие времена. Несмотря на все трудности, вы всегда поддерживали меня и вдохновляли никогда не сдаваться. Шейх Мансур изменил мою жизнь и жизнь всех фанатов «Сити» по всему миру, за что я всегда буду благодарен. Синия армия выросла и бросила вызов сложившемуся порядку вещей. Я нахожу это удивительным», – заявил 33-летний Компани в обращении.

В составе «Сити» Компани четырежды выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, по два раза стал обладателем Кубка и Суперкубка.

До 2008 года бельгиец выступал за «Андерлехт» и «Гамбург».

Компани – сердце «Сити». Он принес титул в 2012-м и, вероятно, сделал это сейчас

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