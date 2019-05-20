Судьбу чемпионской гонки между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» определил фотофиниш, лучшей иллюстрацией которого стал момент с отмененным голом Мане в январской рубке. Мячу не хватило 11,7 миллиметра, чтобы пересечь линию ворот и преградить Гвардиоле дорогу к уникальному достижению. После разгрома «Уотфорда» в финале Кубка Англии «Сити» первым в Англии сделал внутренний требл.

Эйфорию от защиты чемпионского титула портят обвинения УЕФА и ФИФА в финансовой нечистоплотности клуба – «горожанам» могут запретить не только покупать футболистов, но и дисквалифицировать на сезон из Лиги чемпионов. «УЕФА серьезно обеспокоен систематическими нарушениями «Манчестер Сити» принципов фэйр-плей. В ближайшее время мы опубликуем итоги расследования, которые грозят клубу суровым наказанием», – рассказал главный следователь Органа финансового контроля клубов УЕФА Ив Летерм.

Коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола празднует победу в Премьер-лиге-2018/19Getty Images

На «Этихад» нервно заерзали после мартовских публикаций журнала Der Spiegel, который при помощи фабрики футбольного компромата Football Leaks обнародовал документы о нарушении «Сити» правил финансового фэйр-плей с помощью подставных компаний. «Документы ясно показали, насколько дерзок был «Манчестер Сити». Начиная с 2012 года команда разработала специальную конструкцию, позволяющую скрывать трансферные доходы от аудиторов УЕФА», – разжег Der Spiegel.

Главный документ в расследовании – электронное письмо о получении клубом в 2018-м спонсорской помощи от Etihad Airways в размере 68,5 млн евро. По данным Football Leaks, авиакомпания выплатила лишь 8 млн от этой суммы, а остальные средства поступили от инвестиционной компании ADUG владельца клуба шейха Мансура.

Еще одна схема ухода от финансового фэйр-плей получила название «Длинный лук» – в честь битв при Креси и под Азенкуром, где англичане использовали луки. «Сити» создал компанию Fordham Sports Management, которой передал маркетинговые права футболистов за 11 млн фунтов. Средства этой компании на самом деле выделил шейх Мансур, а клуб не только зафиксировал доход, но и снизил траты. За последние пять лет благодаря похожим схемам «Сити» утаил от налоговиков УЕФА 188 млн евро – это половина возможных потерь клуба в случае пинка из Лиги чемпионов. Если следователи докажут вину «горожан», наказание вступит в силу в сезоне-2020/21.

Шейх МансурImago

Больше всего следователей возмущает отказ «Сити» выходить из тени после санкций 2014 года, когда клубу присудили штраф в 60 млн евро и ограничили заявку в Лиге чемпионов до 21-го игрока. Независимое французское интернет-издание Mediapart, известное политическими расследованиями, считает, что тогда «горожан» вместе с богачами из «ПСЖ» наказали слишком мягко.

По утверждениям издания, произошло это при покровительстве тогдашнего главы УЕФА Мишеля Платини и его помощника Джанни Инфантино. Чиновники напрямую договорились с владельцами клубов, а роль связующего звена исполнил президент Франции Николя Саркози. Инфантино ожидаемо назвал эти материалы вбросом и попыткой помешать ему во главе ФИФА строить великое будущее футбола. Mediapart стоит на своем и козыряет веским фактом – после ряда публикаций в 2016-м никто из обвиняемых не подал в суд.

Джанни Инфантино и Мишель ПлатиниImago

В ближайшее время «горожанам» прилетит и от ФИФА за игнорирование запрета на трансферы игроков, не достигших 18 лет, за исключением переходов внутри Евросоюза. Датское издание Jyllands-Posten выяснило, что выпускники ганской академии «Дорога к мечте» Джордж Дэвис и Доминик Одуро заключили контракты с «горожанами» и играли за юношеские команды «Сити» задолго до совершеннолетия. Академией владеет босс датского «Нордшелланна» Том Вернон, с которым «Сити» заключил соглашение на право забирать самых талантливых мечтателей.

Ситуация для «Сити» очень сложная. У клуба больше нет покровителей в УЕФА, а доказательств жульничества слишком много, чтобы отпираться дальше. Система решительно настроена научить богачей жить по правилам. Суть не только в требованиях уважать власть и правила, а в искоренении инакомыслия, ведь многие топ-клубы до сих пор бредят идеей создания топ-лиги без олимпиакосов и аустрий.

УЕФА готов пожертвовать «Сити» в условиях тотальной войны с ФИФА за влияние – президенту союза Чеферину важно показать миру, что его организация действует гораздо честнее, чем коррумпированная машина Инфантино. УЕФА не случайно поддержал клубы в отказе от участия в новом формате Клубного чемпионата мира и взамен призывает топов действовать открыто и прозрачно.

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