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Пальмери: «Ювентус» контактировал с Клоппом, но безуспешно»
У Юргена осталась неразрешенная миссия в Англии – он еще не выиграл чемпионат.
Известный итальянский журналист Танкреди Пальмери сообщил, что «Ювентус» рассматривал кандидатуру Юргена Клоппа на вакантный пост главного тренера.
«Бум! «Ювентус» контактировал с Клоппом, но безуспешно», – написал Пальмери в твиттере.
- По окончании сезона-2018/19 из «Ювентуса» уйдет главный тренер Массимилиано Аллегри.
- Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года. Под его руководством «красные» не выиграли ни одного трофея, но уже 1 июня могут стать лучшей командой Европы, победив в Лиге чемпионов.
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