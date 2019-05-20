Повар «Манчестер Сити» оказался слишком пьяным, чтобы в понедельник 13 мая выйти на работу и приготовить завтрак Хосепу Гвардиоле.

По информации Daily Mail, после победы над «Брайтоном» в последнем туре АПЛ и получения наград за чемпионство Гвардиола дал игрокам выходной, и сотрудники тренировочной базы не ожидали, что кто-то приедет. Но Гвардиола прибыл для проведения еженедельной встречи с директорами клуба Чики Бегиристайном и Мануэлем Эстиарте.

Дежуривший на объекте сотрудник спешно вызвал шеф-повара команды, но тот чересчур бурно отмечал чемпионство. «Я слишком пьян», – сказал повар.

В сезоне-2018/19 «Сити» стал чемпионом Англии, а также взял Кубок страны и Кубок Лиги.

Лига чемпионов закончилась для клуба на стадии четвертьфинала.

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