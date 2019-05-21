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Это’О: «Не могу сравнить Жозе и Пепа. Один не выиграл ЛЧ с «Баварией», другой сделал это с «Порту»
Камерунец работал и с Гвардиолой, и с Моуринью, так что к нему стоит прислушаться.
Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это’О считает безработного Жозе Моуринью более сильным менеджером, чем Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».
«Я не могу сравнивать Моуринью и Гвардиолу. Один из них не смог выиграть Лигу чемпионов с «Баварией», а другой сделал это с «Порту», – приводит слова Это’О tribuna.com.
- В сезоне-2008/09 Это’О под руководством Гвардиолы играл за «Барселону» и победил в Лиге чемпионов. В финальном матче против «Манчестер Юнайтед» (2:0) камерунец забил победный мяч.
- Перед стартом сезона-2009/10 Это’О перешел в «Интер», где вместе с Моуринью еще раз выиграл ЛЧ.
Это'О: «Сказал Пепу: «Ты извинишься передо мной, ведь это я принесу «Барселоне» победы, а не Месси»
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