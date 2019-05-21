Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это’О считает безработного Жозе Моуринью более сильным менеджером, чем Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».

«Я не могу сравнивать Моуринью и Гвардиолу. Один из них не смог выиграть Лигу чемпионов с «Баварией», а другой сделал это с «Порту», – приводит слова Это’О tribuna.com.

В сезоне-2008/09 Это’О под руководством Гвардиолы играл за «Барселону» и победил в Лиге чемпионов. В финальном матче против «Манчестер Юнайтед» (2:0) камерунец забил победный мяч.

Перед стартом сезона-2009/10 Это’О перешел в «Интер», где вместе с Моуринью еще раз выиграл ЛЧ.

Это'О: «Сказал Пепу: «Ты извинишься передо мной, ведь это я принесу «Барселоне» победы, а не Месси»

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