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Гвардиола в кепи и прощание с Компани. «Сити» провел чемпионский парад

Гвардиола в кепи и прощание с Компани. «Сити» провел чемпионский парад
Eurosport

1 час назад

«Горожане» оторвались на улицах Манчестера.

В Манчестере прошел парад по случаю победы «Манчестер Сити» в чемпионате Англии-2018/19.

В нынешнем сезоне команда Хосепа Гвардиолы выиграла все внутренние трофеи: Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, АПЛ и Кубок Англии. Ниже можно насладиться лучшими кадрами с чемпионского парада «горожан», которые провели уникальный сезон и теперь отправляются на заслуженный отдых.

Видео - Грандиозный чемпионский парад «Сити» на улицах Манчестера

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  • Единственный трофей, который не покорился Гвардиоле в нынешнем году, – это Лига чемпионов.
  • В 1/4 ЛЧ «Сити» по сумме двух матчей уступил «Тоттенхэму», который в итоге дошагал до финала, где сыграет с «Ливерпулем».

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