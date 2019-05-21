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АПЛ назвала лучший гол сезона-2018/19

АПЛ назвала лучший гол сезона-2018/19
Eurosport

1 час назадОбновлено 60 мин. назад

Лучший мяч залетел в ворота команды, которая потом стала чемпионом.

Английская Премьер-лига назвала лучший гол, забитый в сезоне-2018/19.

Его автором стал полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд, который великолепным дальним ударом направил мяч в ворота «Манчестер Сити».

  • В матче, который проходил 22 декабря, «Ман Сити» уступил «Кристал Пэлас» со счетом 2:3.
  • Это поражение стало для «горожан» единственной неудачей в 19 домашних играх чемпионата.
  • В АПЛ-2018/19 Таунсенд провел 38 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

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