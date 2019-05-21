Французский нападающий Оливье Жиру продлил контракт с лондонским «Челси». Новое соглашение рассчитано на следующий сезон-2019/20.

«Я очень рад подписать новый контракт. Мне действительно хотелось остаться еще хотя бы на один год – я чувствую себя частью команды с самого начала. Надеюсь, будет еще много трофеев», – приводит слова 32-летнего Жиру официальный сайт клуба.

29 мая Жиру сыграет с «Челси» в финале Лиги Европы против бывшего клуба – «Арсенала».

Оливье – лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги Европы.

Daily Mail: «Челси» вернет Игуаина «Ювентусу», несмотря на трансферный бан

Качай приложение Eurosport для iOS или Android