Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл суд против клуба из-за досрочного расторжения контракта.

По информации The Times, арбитражный трибунал обязал «Челси» выплатить тренеру 10,2 миллиона евро – это компенсация за досрочный разрыв трудового соглашения. Всего Роман Абрамович с 2003 года заплатил уволенным тренерам почти 102,5 миллиона евро.

49-летний Конте был уволен из «Челси» после сезона-2017/18: команда финишировала на пятом месте в английской Премьер-лиге и не попала в Лигу чемпионов.

С момента отставки Конте остается без работы.

«Челси» после его ухода возглавил Маурицио Сарри: команда выиграла бронзу АПЛ и вышла в финал Лиги Европы.

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