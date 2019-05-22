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Sky Sports: Чех станет спортивным директором «Челси»
Но сначала сыграет против «синих» в финале ЛЕ.
Бывший вратарь «Челси» Петр Чех, завершающий карьеру футболиста, получит должность в лондонском клубе.
По информации Sky Sports, летом 37-летний Чех станет спортивным директором «Челси». Пока неясно, какие именно обязанности он будет выполнять. Клуб остается без спортивного директора с ноября 2017 года.
- Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год, после чего перешел в «Арсенал».
- В последнем матче он сыграет за «Арсенал» против «Челси» – финал Лиги Европы состоится 29 мая.
«Это судьба». Чех осознал, что в последнем матче в карьере сыграет с «Челси»
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