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El Chiringuito: Эриксен перейдет в «Реал» после финала Лиги чемпионов
«Тоттенхэм» теряет еще одну главную звезду.
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен перейдет в мадридский «Реал».
О сделке объявят после финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб сыграет с «Ливерпулем». В трансфере не будет задействован Гарет Бэйл – руководство «шпор» не захотело возвращать валлийца, сообщает El Chiringuito TV.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.
- Эриксен пришел в лондонский клуб в 2014 году.
- В АПЛ-2018/19 Кристиан забил 8 мячей и сделал 12 ассистов в 35 играх.
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