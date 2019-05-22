Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен перейдет в мадридский «Реал».

О сделке объявят после финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб сыграет с «Ливерпулем». В трансфере не будет задействован Гарет Бэйл – руководство «шпор» не захотело возвращать валлийца, сообщает El Chiringuito TV.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.

Эриксен пришел в лондонский клуб в 2014 году.

В АПЛ-2018/19 Кристиан забил 8 мячей и сделал 12 ассистов в 35 играх.

Football.London: Кристиан Эриксен отверг 3 предложения «Тоттенхэма» о новом контракте

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