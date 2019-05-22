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El Chiringuito: Эриксен перейдет в «Реал» после финала Лиги чемпионов

El Chiringuito: Эриксен перейдет в «Реал» после финала Лиги чемпионов
Eurosport

18 мин. назад

«Тоттенхэм» теряет еще одну главную звезду.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен перейдет в мадридский «Реал».

О сделке объявят после финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб сыграет с «Ливерпулем». В трансфере не будет задействован Гарет Бэйл – руководство «шпор» не захотело возвращать валлийца, сообщает El Chiringuito TV.

  • Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.
  • Эриксен пришел в лондонский клуб в 2014 году.
  • В АПЛ-2018/19 Кристиан забил 8 мячей и сделал 12 ассистов в 35 играх.

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