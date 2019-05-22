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Сульшер сделает Погба капитаном «МЮ», чтобы Поль не ушел в «Реал»

Сульшер сделает Погба капитаном «МЮ», чтобы Поль не ушел в «Реал»
Eurosport

1 час назад

Норвежский тренер очень ценит строптивого француза.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пытается сохранить полузащитника Поля Погба в команде.

Норвежец отводит французу ключевую роль в команде и готов предложить ему капитанскую повязку, сообщает The Times.

  • Нынешний капитан «дьяволов» Антонио Валенсия покинет клуб летом.
  • На Погба претендует мадридский «Реал».
  • В чемпионате Англии-2018/19 Поль забил 13 мячей и сделал 9 ассистов.

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