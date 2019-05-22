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Сульшер сделает Погба капитаном «МЮ», чтобы Поль не ушел в «Реал»
Норвежский тренер очень ценит строптивого француза.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пытается сохранить полузащитника Поля Погба в команде.
Норвежец отводит французу ключевую роль в команде и готов предложить ему капитанскую повязку, сообщает The Times.
- Нынешний капитан «дьяволов» Антонио Валенсия покинет клуб летом.
- На Погба претендует мадридский «Реал».
- В чемпионате Англии-2018/19 Поль забил 13 мячей и сделал 9 ассистов.
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