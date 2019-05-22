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«МЮ» продал все 52 тысячи абонементов на новый сезон в рекордные сроки
Клуб больше сиюминутных неудач.
Непопадание «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19 не отразилось на популярности клуба у фанатов.
Все 52 тысячи абонементов на сезон-2019/20 распроданы в рекордные сроки, сообщает Daily Mail.
- «МЮ» начал реновацию на стадионе «Олд Траффорд» стоимостью 3 миллиона фунтов (3,4 млн евро): за 5 лет клуб заменит все 75 тысяч кресел.
- «Юнайтед» занял шестое место в АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» на 32 очка. По ходу сезона клуб уволил Жозе Моуринью и пригласил Уле-Гуннара Сульшера.
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