Футболисты «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и Кевин де Брёйне поучаствовали в жестоком розыгрыше фанатов «горожан».

Около десятка человек пригласили на верхний ярус стадиона, чтобы сфотографироваться с игроками и чемпионским кубком АПЛ. Но внезапно футболисты выронили трофей, и он разбился при падении. Как потом оказалось, это был муляж кубка.

«Сити» выиграл чемпионат Англии, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

Помимо чемпионского титула «горожане» выиграли Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Лиги.

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