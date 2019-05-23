Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси дал интервью BBC, где ответил на вопросы викторины.

«Лучшие голы? За «Арсенал» – гол «Чарльтону» ударом слета, за «МЮ» – гол «Астон Вилле», тоже ударом слета. За сборную Голландии – гол головой в ворота испанцев.

Венгер или Фергюсон? Оба. «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед»? Оба. Лучший футболист, с которым я играл? Как пару я бы выделил Неманью Видича и Рио Фердинанда. А так их много: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Уэйн Руни и Руд ван Нистелрой», – сказал Ван Перси.

Робин выступал за «Арсенал» в 2004-2012 гг., за «МЮ» – в 2012-2015 гг. По окончании нынешнего сезона Ван Перси завершил карьеру.

В составе «Арсенала» голландец выиграл Кубок Англии, в составе «МЮ» – чемпионат Англии.

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