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«Венгер или Фергюсон? Оба» Ван Перси ответил на вопросы викторины

«Венгер или Фергюсон? Оба» Ван Перси ответил на вопросы викторины
Eurosport

17 мин. назад

Голландец предстал перед сложнейшим выбором.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси дал интервью BBC, где ответил на вопросы викторины.

«Лучшие голы? За «Арсенал» – гол «Чарльтону» ударом слета, за «МЮ» – гол «Астон Вилле», тоже ударом слета. За сборную Голландии – гол головой в ворота испанцев.

Венгер или Фергюсон? Оба. «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед»? Оба. Лучший футболист, с которым я играл? Как пару я бы выделил Неманью Видича и Рио Фердинанда. А так их много: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Уэйн Руни и Руд ван Нистелрой», – сказал Ван Перси.

  • Робин выступал за «Арсенал» в 2004-2012 гг., за «МЮ» – в 2012-2015 гг. По окончании нынешнего сезона Ван Перси завершил карьеру.
  • В составе «Арсенала» голландец выиграл Кубок Англии, в составе «МЮ» – чемпионат Англии.

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