Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить «Ювентус».

Испанский коуч уже договорился с туринским клубом, контракт согласован на четыре года, сообщает журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли в твиттере.

Журналист Луиджи Гуэлпа сообщил, что «Ювентус» еще до сообщений New York Times знал о проблемах «Сити» с финансовым фэйр-плей. Заключению соглашения мешает высокая зарплата (23 млн евро в год), но, если обе стороны пойдут на компромисс, то договоренность может быть оформлена уже на будущей неделе.

Ранее Гвардиола отрицал возможность смены работы летом. Его соглашение с «Сити» рассчитано еще на два сезона.

Пеп возглавляет «Сити» с 2016 года. В сезоне-2018/19 он с командой выиграл все внутрианглийские трофеи. Всего в списке достижений два чемпионских титула, два Кубка Лиги и по одному Кубку и Суперкубку страны.

Нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри уходит в конце сезона после пяти лет работы.

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