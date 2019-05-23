Гостевая форма «Арсенала» на новый сезон будет желтой
Джерси кардинально сменила цвет.
В сети появились фото новой формы лондонского «Арсенала» на сезон-2019/20. Домашний комплект представил форвард «канониров» Александр Ляказетт, гостевую – Пьер-Эмерик Обамеянг.
Гостевая форма будет желтой с черным полосами на плечах, а домашняя – традиционно красно-белой.
- «Арсенал» занял пятое место в АПЛ.
- Единственный шанс попасть в ЛЧ – 29 мая выиграть в финале Лиги Европы у «Челси».
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