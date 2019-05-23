Twitter

Гостевая форма «Арсенала» на новый сезон будет желтой

Гостевая форма «Арсенала» на новый сезон будет желтой
Eurosport

2 ч. назад

Джерси кардинально сменила цвет.

В сети появились фото новой формы лондонского «Арсенала» на сезон-2019/20. Домашний комплект представил форвард «канониров» Александр Ляказетт, гостевую – Пьер-Эмерик Обамеянг.

Гостевая форма будет желтой с черным полосами на плечах, а домашняя – традиционно красно-белой.

  • «Арсенал» занял пятое место в АПЛ.
  • Единственный шанс попасть в ЛЧ – 29 мая выиграть в финале Лиги Европы у «Челси».

The Times: «Арсенал» и «Челси» вернут почти 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте