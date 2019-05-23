Гвардиола будет в «Ювентусе»

Первым о возможном приходе Пепа в «Юве» еще в начале марта сообщил журналист Il Giornale Луиджи Гуэлпа: «Я узнал, что Пеп уже достиг устной договоренности с «Ювентусом» на четыре года. Мне сказал это тот же человек, который сообщил, что Роналду едет в Турин».

Спустя 2,5 месяца он же запустил новую порцию слухов: по информации Гуэлпы «Ювентус» еще до сообщений New York Times знал о проблемах «Сити» с финансовым фэйр-плей и воспользовался этим в переговорах с Гвардиолой. Заключению соглашения мешает высокая зарплата (23 млн евро в год), но, если обе стороны пойдут на компромисс, то договоренность может быть оформлена уже на будущей неделе.

А вот журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли сообщил, что Гвардиола уже и вовсе согласовал контракт с туринцами.

Agi Agenzia Italia пошла дальше и назвала конкретные даты: подписание контракта 4 июня, представление –14-го, Гвардиола заработает 24 миллиона евро в год, а соглашение будет рассчитано на четыре года.

Tuttosport был не столь категоричен и всего лишь заявил, что «Юве» следит за каталонцем, но еще рассматривает Симоне Индзаги, Маурицио Сарри и Дидье Дешама.

Гвардиола останется в «Сити»

Упорные слухи о договоренности испанца с «Юве» выглядят странно на фоне заявлений самого Гвардиолы перед финалом Кубка Англии: «Сколько раз мне повторять? Я не собираюсь уходить в «Ювентус», я не собираюсь перебираться в Италию. Я всем доволен в «Манчестер Сити» и никуда не собираюсь. В следующем сезоне я буду тренером «Ман Сити», я много раз это говорил».

По сообщениям одного из главных инсайдеров по АПЛ Сэма Ли, «горожане» придерживаются именно версии Гвардиолы о том, что он остается.

Солидарен и итальянский журналист Алессандро Алчьято, который не дает ни шанса на возможный переход.

Корреспондент Corriere dello Sport Иван Заззарони опроверг слухи о том, что Гвардиола встретился в Милане с Фабио Паратичи из «Юве», заявив, что тот сейчас в Абу-Даби.

Веришь в переход Пепа в «Ювентус»? Опрос 4799 голосов Утятина Верю

Пеп возглавляет «Сити» с 2016 года. В сезоне-2018/19 он с командой выиграл все внутрианглийские трофеи. Всего в списке достижений два чемпионских титула, два Кубка Лиги и по одному Кубку и Суперкубку страны.

Нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри уходит в конце сезона после пяти лет работы.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android