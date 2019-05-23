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La Gazzetta dello Sport: Почеттино согласен возглавить «Ювентус»

La Gazzetta dello Sport: Почеттино согласен возглавить «Ювентус»
Eurosport

44 мин. назад

Видимо, будет тренировать на пару с Гвардиолой.

Еще одним кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса» является Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма».

Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи в Лондоне через посредников провел переговоры с президентом «шпор» Дэниэлом Леви, а также связался с самим Почеттино, который выразил заинтересованность в работе. «Юве» может заключить с Почеттино четырехлетний контракт, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Еще в «Ювентус» активно сватают Хосепа Гвардиолу. Итальянские медиа сообщают, что он тоже согласовал 4-летний контракт с туринцами.

  • Нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри уходит в конце сезона после пяти лет работы.
  • Почеттино вывел «Тоттенхэм» в финал ЛЧ.

«Ювентус» представит Пепа 14 июня». Все новости о возможном уходе Гвардиолы из «Сити»

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