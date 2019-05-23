Еще одним кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса» является Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма».

Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи в Лондоне через посредников провел переговоры с президентом «шпор» Дэниэлом Леви, а также связался с самим Почеттино, который выразил заинтересованность в работе. «Юве» может заключить с Почеттино четырехлетний контракт, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Еще в «Ювентус» активно сватают Хосепа Гвардиолу. Итальянские медиа сообщают, что он тоже согласовал 4-летний контракт с туринцами.

Нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри уходит в конце сезона после пяти лет работы.

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