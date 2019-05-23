Аргентинский футболист Эмилиано Сала, погибший в результате крушения самолета в январе 2019 года, не хотел переходить из «Нанта» в «Кардифф Сити». Об этом свидетельствует аудиозапись разговора Салы с близким человеком, опубликованная L’Equipe.

Сала записал аудиосообщение 6 января, примерно за две недели до смерти. Эмилиано узнал о желании «Нанта» продать его от своего агента. Руководство французского клуба привлекла крупная сумма, предложенная «Кардиффом» за Салу (17 млн евро), однако сам игрок заявил, что со спортивной точки зрения этот переход ему неинтересен.

Тем не менее, Эмилиано все же подписал контракт с «Кардиффом» и 22 января на частном самолете вылетел в Уэльс. По пути в Великобританию Piper PA-46 Malibu рухнул в пролив Ла-Манш; в начале февраля полиция британского графства Дорсет идентифицировала извлеченные из воды останки как тело Салы.

Спустя три месяца после гибели Салы от сердечного приступа скончался его отец.

На борту потерпевшего крушение Piper PA-46 Malibu, помимо Салы, находился пилот Дэвид Айбботсон.

BBC: у пилота, с которым летел Эмилиано Сала, не было лицензии на перевозку пассажиров

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