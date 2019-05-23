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Daily Mail: Роббен перейдет в «Лестер»

Daily Mail: Роббен перейдет в «Лестер»
Eurosport

17 мин. назад

Серьезное усиление для «лис».

35-летний голландский полузащитник Арьен Роббен может перейти в английский «Лестер».

По данным Daily Mail, фаворитом в борьбе за свободного агента Роббена являются именно «лисы». Другой претендент на игрока – голландский ПСВ, где он выступал в 2002-2004 гг.

  • На протяжении последних десяти сезонов Роббен играл за мюнхенскую «Баварию».
  • В составе немецкого клуба Арьен восемь раз победил в чемпионате Германии и выиграл Лигу чемпионов-2012/13.

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