35-летний голландский полузащитник Арьен Роббен может перейти в английский «Лестер».

По данным Daily Mail, фаворитом в борьбе за свободного агента Роббена являются именно «лисы». Другой претендент на игрока – голландский ПСВ, где он выступал в 2002-2004 гг.

На протяжении последних десяти сезонов Роббен играл за мюнхенскую «Баварию».

В составе немецкого клуба Арьен восемь раз победил в чемпионате Германии и выиграл Лигу чемпионов-2012/13.

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