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Daily Mail: Роббен перейдет в «Лестер»
Серьезное усиление для «лис».
35-летний голландский полузащитник Арьен Роббен может перейти в английский «Лестер».
По данным Daily Mail, фаворитом в борьбе за свободного агента Роббена являются именно «лисы». Другой претендент на игрока – голландский ПСВ, где он выступал в 2002-2004 гг.
- На протяжении последних десяти сезонов Роббен играл за мюнхенскую «Баварию».
- В составе немецкого клуба Арьен восемь раз победил в чемпионате Германии и выиграл Лигу чемпионов-2012/13.
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