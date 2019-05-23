Мюнхенская «Бавария» рассчитывает на трансфер вингера «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Сане.

Как отмечает Manchester Evening News, в нынешнем сезоне Сане частично потерял доверие главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы: в 12 последних матчах сезона Лерой лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе. За этой ситуацией пристально наблюдает «Бавария», которая находится в поиске новых вингеров после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена.

Интерес к Сане уже подтвердил президент «Баварии» Ули Хёнесс. «Мы общаемся с представителями Сане», – заявил Ули.

В чемпионате Англии-2018/19 Лерой провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.

Немец перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Шальке», «горожане» заплатили за него 50 млн евро.

«Боруссия» за 2 дня потратила 75 млн на Азара-младшего, Брандта и Шульца

Качай приложение Eurosport для iOS или Android