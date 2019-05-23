Футбольные болельщики подвергли критике памятник легендарному игроку «Манчестер Юнайтед» Джорджу Бесту, который был открыт на этой неделе в Белфасте.

Бронзовая статуя Беста, установленная в столице Северной Ирландии, показалась фанатам неправдоподобной. Так, кто-то сравнил ее с Королем Ночи из «Игры престолов», а кто-то – с другим экс-игроком «МЮ» Полом Скоулзом, на голову которому приклеили «прическу из 70-х».

Но самое страшное, что публика посчитала памятник Бесту более уродливым в сравнении со знаменитой статуей Криштиану Роналду на Мадейре.

Бест выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1963-1974 гг. и забил 137 мячей в 361 матче.

Противоречивая статуя Криштиану Роналду была установлена на Мадейре в 2017 году. После того, как бюст раскритиковали, его заменили на другой.

Дэвид Бекхэм – первый игрок в истории MLS, которому открыли памятник

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