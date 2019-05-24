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Журналист The Guardian: «Бавария» готова отдать за Сане 80 млн евро

Журналист The Guardian: «Бавария» готова отдать за Сане 80 млн евро
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Лерой все ближе к возращению в Бундеслигу.

«Бавария» хочет заполучить полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в летнее трансферное окно.

Мюнхенцы начали переговоры с «горожанами» и направили предложение по трансферу 23-летнего игрока в размере 80 млн евро, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо.

По информации инсайдера La Gazzetta dello Sport Николо Щира, «Бавария» предложила Сане контракт на пять лет с зарплатой 10 млн евро в год.

  • В чемпионате Англии-2018/19 Лерой провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.
  • Немец перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Шальке», «горожане» заплатили за него 50 млн евро.

Сане может больше не сыграть за «Сити». Он опять поругался с Гвардиолой, и им интересуется «Бавария»

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