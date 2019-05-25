Экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард, сейчас возглавляющий «Дерби Каунти» из Чемпионшипа, прокомментировал слухи о возможном назначении на пост тренера «синих».

«Связь очевидна. У нас [с «Дерби»] был хороший год, а в «Челси» я провел 13 лет. Так что я понимаю связь, но не хочу думать или говорить об этом. Я хочу поговорить о матче понедельника, о своей команде, обсудить это. У «Челси» есть игра и тренер Сарри, который попытается привести клуб к победе в Лиге Европы.

Фанатов «Дерби» на протяжении всего года интересует, справляюсь ли я со своей работой. Этот клуб дал мне возможность проявить себя, и я хочу закончить этот сезон так хорошо, как только смогу. Поэтому я сосредоточен на своей команде. Я благодарен за такую возможность», – цитирует 40-летнего Лэмпарда Sky Sports.

В понедельник, 27 мая, «Дерби» Лэмпарда сыграет за выход в АПЛ с «Астон Виллой», в тренерский штаб которой входит его бывший одноклубник Джон Терри.

Лэмпард играл за «Челси» с 2001-го по 2014 год.

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