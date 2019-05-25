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Daily Mirror: Азар потребовал у «Челси» продать его в «Реал» до 4 июня
Эден очень хочет в Мадрид.
Бельгийский игрок «Челси» Эден Азар выдвинул клубу ультиматум в виде срока перехода в «Реал».
По информации Daily Mirror, 28-летний футболист требует оформить его трансфер в Мадрид до 4 июня. «Реал» предлагает за Азара 97,5 миллионов евро, а «Челси» требует 127. Ожидается, что стороны достигнут компромисса, и бельгиец разменяет «Стэмфорд Бридж» на «Сантьяго Бернабеу».
- 29 мая Азар сыграет за «Челси» в финале Лиги Европы.
- В составе «Челси» он дважды выиграл АПЛ, взял Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
Трансфер Азара в «Реал» – полный абсурд. Но Зидан купит Эдена
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