Бельгийский игрок «Челси» Эден Азар выдвинул клубу ультиматум в виде срока перехода в «Реал».

По информации Daily Mirror, 28-летний футболист требует оформить его трансфер в Мадрид до 4 июня. «Реал» предлагает за Азара 97,5 миллионов евро, а «Челси» требует 127. Ожидается, что стороны достигнут компромисса, и бельгиец разменяет «Стэмфорд Бридж» на «Сантьяго Бернабеу».

29 мая Азар сыграет за «Челси» в финале Лиги Европы.

В составе «Челси» он дважды выиграл АПЛ, взял Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Трансфер Азара в «Реал» – полный абсурд. Но Зидан купит Эдена

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