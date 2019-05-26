Через пару дней исполнится 8 лет с тех пор, как Хосеп Гвардиола последний раз залетал в финал Лиги чемпионов. За это время до главного матча сезона добирались Анчелотти и Аллегри, Симеоне и Почеттинно, Зидан и Клопп, Энрике и Хайнкес, но только не человек, которого постоянно называют самым прогрессивным тренером современности. Вместо побед (или хотя бы финалов) Пеп стал коучем, который сначала выбивает у клубов бешеные инвестиции, а потом словно пылесос собирает в мешок внутренние трофеи.

За последний сезон Гвардиола точно заслужил грандреспект – каталонец реально вырос в плане психологии. Раньше его команды, как и он сам, жестоко тильтовали под давлением («Реал»-2012, «Челси»-2017), а сейчас Пеп эмоционально разгрузил парней, отыграл семь очков, ни разу не споткнулся на финише и хладнокровно хапнул все три английские чашки. Так уж вышло, что прежде требл не покорялся ни одному клубу, поэтому «Сити» вошел в историю – шейхи явно довольны.

Пеп ГвардиолаGetty Images

Проблема в том, что Гвардиола постарался ублажить боссов еще сильнее. Видимо, нужны новые трансферы – ничем иным странную риторику менеджера просто не объяснить. «Добиться требла в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов», – что-о-о? Пеп сошел с ума? Похоже, да.

Во-первых, важно отследить путь «горожан» во второстепенных турнирах – уже этого хватит, чтобы похохотать над каталонскими манипуляциями. В Кубке Англии «Сити» проскочил сквозь «Ротерхэм», «Бёрнли», «Ньюпорт», «Брайтон» и «Уотфорд» – действительно тяжелейший путь к триумфу. В Кубке Лиги все примерно так же: «Оксфорд», «Фулхэм», «Лестер» (по пенальти), «Челси» (тоже по пенальти).

Один клуб из топ-6 за девять матчей – качать Пепа и тех, кто отвечал за жеребьевки. Важно понимать: оба титула Гвардиолы чисто технические. Они не верифицируют величие «Сити», а подтверждают, что у «горожан» а) глубокий состав б) грамотные тренеры по физподготовке, которые держат всех игроков в тонусе. Но глобально никакого подвига ни лично Пеп, ни его команда не совершили.

Во-вторых, Лигу чемпионов нельзя ни с чем сравнивать. Туда ходят за престижем и вечной славой, а требл в Англии (пусть и первый) – достижение уровня книги рекордов Гиннесса: звучит красиво, но по сути ачивка довольно проходная. Пеп однозначно понимает, что глобально его наняли для попадания в элитный клуб тех, кому покорился ушастый кубок. Именно под этот трофей одобряются все вложения, причем не только в «Сити», но и в «ПСЖ», «Юве», «Барсе» и так далее.

Поэтому вместо нарциссичной фразы о тяжелейшем требле Хосеп должен был сказать нечто одновременно вдохновляющее и спускающее на землю. Например: «В Англии мы уже короли и всего добились, пришло время побеждать в Европе». Такая реплика расставила бы приоритеты и подарила Пепу право на ошибку в следующем сезоне АПЛ – разумеется, ради ЛЧ. Но Гвардиола сфокусировался на бесполезных кубках и подставил сам себя.

Хосеп ГвардиолаGetty Images

Теперь он не может просто взять и экстренно сбежать в «Ювентус». А зачем? Ради победы в Лиге чемпионов с Роналду? Но ведь английский челлендж с титулами во всех турнирах гораздо увлекательнее, верно? Короче, пути к отступлению отрезаны: если этим летом Хосеп правда высадится в Турине, его можно справедливо считать беспринципным вруном и лицемером. Причем не только из-за позиции по ЛЧ, но и из-за того, что Гвардиола много раз обещал остаться в Манчестере на ближайший год.

Но самое главное, что с сезоном-2020/21 тоже ничего не понятно, хотя именно на этот розыгрыш «Сити» могут вышвырнуть из ЛЧ за махинации с финансовым фэйр-плей. Контракт Пепа с «горожанами» действует как раз до 30 июня 2021 года, а разрывать его раньше вряд ли кто-то собирается: команда явно прогрессирует, играет в суперфутбол и стабильно борется за трофеи.

Получается, сам Гвардиола после слов о Лиге чемпионов тоже должен будет порадоваться дисквалу – без еврокубков гораздо комфортнее забирать драгоценные локальные посудины.

Патовая ситуация: и в «Ювентус» не свалить, и «Сити» потом не бросить – кошмар. Впрочем, словам Гвардиолы можно найти еще одно объяснение. Возможно, Пепу понравился спортивный стресс, под которым он провел весь финиш сезона – теперь каталонец намеренно поставил себя в такие рамки, когда ошибаться и проигрывать вообще нельзя.

Чисто логически у Гвардиолы остался только один сценарий, при котором он сохранит имидж и сможет безболезненно уехать из Манчестера в другой топ-клуб. Нужно побеждать в ближайшей Лиге чемпионов – только тогда по величию и красноречию Пепа вопросов уже не будет.

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