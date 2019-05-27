Украинский нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал, что в его клубе следили за выборами президента Украины.

«Пацаны следят за ситуацией на Украине. Тот же Пеллегрини, когда были выборы, после первого круга подходил, спрашивал, правда ли что в первом туре выиграл комик. Я говорю, что да. И после второго круга спрашивал. Пацаны, разумеется, троллят, шутят, приходится отбиваться», – сказал 29-летний Ярмоленко в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Владимир Зеленский выиграл выборы президента Украины во втором туре.

«Вест Хэм» Андрея Ярмоленко в сезоне-2018/19 замкнул топ-10 АПЛ.

Новый президент Украины Зеленский дружит со спортом. Он качал пресс и забивал киевскому «Динамо»

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