Путь «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов аномален и шикарен. Клуб, который вообще не укрепился летом, кое-как выпорхнул из группы, затем драматично прикончил праймовый «Сити», а в полуфинале эпично камбэкнулся в гостях у «Аякса» – кажется, про легендарный диалог из Брюгге действительно пора забыть. Но достижение «шпор» выглядит еще мистичнее, если отмотать пленку до 2013 года и зафиксировать суперстранный факт – за шесть лет до «Тоттенхэма» подобный маршрут до финала проложила «Боруссия».

Летом 2012-го прижимистый Дортмунд потерял Кагаву и укрепился на жалких 26 миллионов евро – даже «Зенит» в то окно потратил больше сотни. Потом «шмели» угодили в группу к злобному «Реалу» (пик токсичности Моура), голодному «Сити» и дерзкому «Аяксу» – голландцы и британцы остались за бортом, прямо как после встречи со «шпорами» в плей-офф-2019. Дальше – еще немного магии. В четвертьфинале Дортмунд уступал «Малаге» 1:2 на 90-й минуте, но воткнул две банки в добавленное время и протиснулся в следующий раунд. Короче, Лукас Моура одобряет: недавняя феерия «Тоттенхэма» на арене имени Йохана Кройфа – достойный ремейк древней дуэли.

Победа «Боруссии» Клоппа над «Малагой» в 2013-мEurosport

Если предыдущие параллели выглядят слегка натянутыми, то финал снимает все вопросы. «Бавария» против «Боруссии» – общий чемпионат, богатый фаворит, рациональный андердог с прогрессивным тренером. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма» – все то же самое, но фигура Юргена Клоппа теперь находится в совершенно другой позиции.

Тогда, в 2013-м, немца воспринимали как сумасшедшего парня в рваных джинсах, который бросил вызов «Баварии», разорвал ее в кризисные времена и взял две салатницы. Затем мюнхенцы подсобрались и все же вытолкнули Дортмунд с трона, но сезон-2012/13 так и остался самым мощным в исполнении Клоппа. Его ОПГ боялась вся Европа, включая «Реал», которому Юрген накостылял в полуфинале ЛЧ. Никто не знал, чего ждать от «Боруссии» – ребята в желтых майках ничего не боялись, их тренер крипово скалился в технической зоне, а Левандовский и Ройс наказывали за мельчайшие ошибки в защите.

В том же духе дортмундцы провели и финал против «Баварии»: долго сражались, потом все же пропустили от Манджукича, но вскоре выцарапали и реализовали пенальти – спасибо Пишчеку и Гюндогану. Матч катился к овертайму, но на 89-й минуте вечный лузер всех финалов Арьен Роббен прошил Вайденфеллера и принес Мюнхену титул.

За «Боруссию» было вообще не обидно – она смотрелась предельно достойно, а Клопп гиперэффективно реализовал все ресурсы. Было ощущение, что с Юргеном «Дортмунд» точно не пропадет, но именно в тот момент команда вышла на пик. Дальше было уже слабее: никакой (даже номинальной) борьбы в Бундеслиге против Пепа, обидный вылет в четвертьфинале от «Реала» в 2014-м, чудовищный сезон-2014/15 и тоскливый отъезд Клоппа с «Вестфалена».

Юрген КлоппGetty Images

Логичный исход – контракт с «Ливерпулем», клубом, в котором Юрген меньше чем за четыре года фантастически вырос и как тактик, и как психолог, и как менеджер. Сегодняшний Клопп – уже не фрик с челюстью питекантропа, а белозубый красавчик, которому до абсолютного величия остался ровно один трофей – Кубок чемпионов.

В мадридском финале ЛЧ Юрген сыграет против себя шестилетней давности – как будто за «Баварию» против «Боруссии». Для «Тоттенхэма» сам факт участия в таком матче – колоссальный триумф, а для «Ливерпуля» – уже будни: второе подряд поражение в финале ЛЧ станет катастрофой и грандиозным разочарованием, особенно после такого шедеврального сезона.

Так что с третьей попытки Клопп обязан закрывать этот гештальт. Иначе и на «Энфилде» повторится дортмундская история: если снова уступить в ключевой игре года, то ни у Юргена, ни у футболистов уже не хватит веры и эмоций для нового восхождения к лигочемпионской вершине.

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