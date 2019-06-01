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Ди Марцио: Сарри хочет вернуться в Италию и возглавить «Ювентус»

Ди Марцио: Сарри хочет вернуться в Италию и возглавить «Ювентус»
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Тянет на родину.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри покинет английский клуб и возглавит «Ювентус».

Итальянец в ближайшее время расторгнет контракт с «синими», информирует сайт журналиста Альфредо Педуллы. Эту информацию подтвердил и Джанлука Ди Марцио: Сарри объявил исполнительному директору «Челси» Марине Грановской, что хочет вернуться в Италию.

Лондонский клуб не станет препятствовать уходу Маурицио, сообщает SportItalia.

  • Сарри выиграл с «Челси» Лигу Европы.
  • В чемпионате Англии-2018/19 «синие» заняли третье место.
  • В Италии Маурицио работал с «Эмполи» и «Наполи».

Сарри: «Думаю, я заслужил остаться в «Челси», но моего мнения недостаточно»

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