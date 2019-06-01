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Азар на отдыхе в Испании сфотографировался с футболкой «Реала»

Азар на отдыхе в Испании сфотографировался с футболкой «Реала»
Eurosport

27 мин. назад

Бельгиец уже ничего не скрывает.

Полузащитник «Челси» Эден Азар открыто демонстрирует желание перейти в мадридский «Реал».

Футболист сейчас находится на отдыхе в испанской Марбелье, там он с удовольствием фотографируется с футболкой «бланкос», сообщает Mirror.

  • Азар выступает за «Челси» с лета 2012 года. В составе «синих» бельгиец дважды выиграл Премьер-лигу, взял Кубок Англии, Кубок Лиги и дважды Лигу Европы.
  • Трансферная стоимость Эдена составляет 150 млн евро.

Азар: «Наверное, это прощание. Настало время для нового вызова»

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