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Express.co.uk: Азар получит в «Реале» седьмой номер
Десятку Модрич не отдаст.
Бельгийский футболист Эден Азар после перехода из «Челси» в «Реал» получит номер Криштиану Роналду.
По информации Express.co.uk, 28-летний нападающий не сможет выступать под привычным десятым номером, так как он занят хорватским футболистом Лукой Модричем. Семерка принадлежит Мариано Диасу, но клуб планирует лишить его этого номера из-за неудовлетворительных результатов.
- До Диаса седьмой номер в «Реале» носил Криштиану.
- Азар должен быть представлен мадридским клубом до 3 июня.
Азар на отдыхе в Испании сфотографировался с футболкой «Реала»
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