Бельгийский футболист Эден Азар после перехода из «Челси» в «Реал» получит номер Криштиану Роналду.

По информации Express.co.uk, 28-летний нападающий не сможет выступать под привычным десятым номером, так как он занят хорватским футболистом Лукой Модричем. Семерка принадлежит Мариано Диасу, но клуб планирует лишить его этого номера из-за неудовлетворительных результатов.

До Диаса седьмой номер в «Реале» носил Криштиану.

Азар должен быть представлен мадридским клубом до 3 июня.

Азар на отдыхе в Испании сфотографировался с футболкой «Реала»

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