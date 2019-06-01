Четыре месяца назад казалось, что Абрамович привез в Лондон беспросветного лузера: Сарри вылетел из чемпионской гонки еще в середине зимы, а потом поругался с кипером Аррисабалагой прямо во время финала Кубка Лиги. В итоге скандал с Кепой парадоксально сплотил «Челси»: «синие» заняли третью строчку в АПЛ (лучшие в столице) и зрелищно раскидали всех в Лиге Европы.

После разгрома «Арсенала» выяснилось, что Маурицио покинет Англию ради Турина. Самое удивительное – антураж этого внезапного трансфера: Сарри, которого еще недавно называли физруком, явно идет на повышение, а лондонцы остаются с трансферным баном и без Эдена Азара. Так что в следующем сезоне на «Стэмфорде» однозначно будут скучать по временам, когда в технической зоне суетился мужчина с сигаретным фильтром под губой.

Маурицио Сарри с фильтромGetty Images

Сарри и «Ювентус» – тоже максимально любопытный союз. С одной стороны, «синьора» могла пригласить кого-то постатуснее (выманить Гвардиолу или чемпиона мира Дешама), с другой – Маурицио заслужил такое престижное назначение не меньше, чем Аллегри, которого «Юве» привлек в 2014 году. Тогда хэдхантинг туринцев выглядел смешным (Макс как раз облажался в «Милане»), но за пять сезонов «бьянконери» не упустили ни одного скудетто. Поэтому выбор прогрессивного Сарри тоже оправдан, хотя коллаборация с «Ювентусом» моментально порождает несколько неудобных вопросов. Все они – ниже.

Как Маурицио поладит с Кришем и боссами «синьоры»?

В Турине 60-летнему коучу будет даже тяжелее, чем в Англии: вместо Абрамовича и Грановской в Италии рулят Недвед, Паратичи и Аньелли, а вместо безобидных Кепы и Луиса все вопросы решает авторитарный и ревнивый Криштиану Роналду. Учитывая, что клуб сделал на Криша ставку как на главную звезду в ближайшие 2-3 сезона, Сарри придется постоянно идти на компромиссы и подстраиваться под обстановку: грешно злить капризного фронтмена. Зная упрямство Маурицио, все легко может закончиться примерно так же, как у Эмери и Тухеля в «ПСЖ» – мощный по именам коллектив с грохотом распадется на атомы. Короче, следить за сотрудничеством упертого Сарри с туринскими зубрами будет крайне любопытно.

Какие полномочия получит новый тренер?

Все существование «Юве» в последние годы вертится вокруг заветного Кубка чемпионов. «Бьянконери» дважды забирались в финал с Аллегри, а теперь пригласили мужчину, у которого минимум опыта в ЛЧ, но есть красивая победа в Лиге Европы. И здесь снова встают вопросы приоритетов и авторитетов. Во-первых, до какой стадии должен будет дойти Сарри, чтобы его не выгнали? И есть ли пул соперников, которым разрешается уступить в плей-офф Лиги чемпионов, чтобы получить еще один шанс?

Маурицио Сарри во время матча «Тоттенхэм» – «Челси»Getty Images

Во-вторых и в-главных, доверят ли Маурицио комплектование «Юве»? Разрешат ли определить судьбу Дибалы или все ограничится ожидаемым камбэком Игуаина в Турин? Или Сарри все же станет полноценным менеджером, но со второго сезона, то есть после того, как добьется хоть какого-то трофея?

В общем, алленаторе предстоит грандиозная и непривычная для него борьба за власть. Во многом она и покажет, насколько Маурицио ментально готов к стрессовой и эффективной работе в топ-клубе: либо он правда сильный коуч (а не только тактик), либо гик вроде Марсело Бьельсы, который реально хорош исключительно как теоретик.

Сможет ли итальянец оперативно настроить саррибол?

В «Наполи» Маурицио фрагментарно ставил футбол своей мечты и феерически проваливался в ключевых встречах. В «Челси» философия Сарри тоже работала в мерцающем режиме, а потом он сам плюнул и в некоторых матчах (финал с «Сити») выкрутил рациональность на полную. «Ювентус» – совсем другая история: бывший банкир наконец добрался до ультраклассного ростера, с которым можно творить что угодно. Логика простая: если знаменитого саррибола не будет и здесь, значит, весь этот алхимический футбол – полнейшая утопия.

Впрочем, две тактически зрелищных дуэли Серии А все равно обеспечены. В Италию вернулся Антонио Конте, который станет главным идеологическим антагонистом Маурицио Сарри. Теперь «Интер» как никогда опасен, а «Ювентус» – абсолютно непредсказуем: может быть, в кальчо пришло время для смены власти?

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