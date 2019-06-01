Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вингера «Арсенала», «Реала» и «Севильи» Хосе Антонио Рейеса.

«Мой первый большой друг в мире профессионального футбола, мой сосед по комнате, который всегда хотел спать с работающим кондиционером даже при температуре -10. Скромный парень, всегда с улыбкой на лице, отличный футболист и замечательный человек. Мой сегодняшний день не мог начаться хуже.

Я никогда не забуду, когда ты и твоя семья встретили меня в своем доме во время моего первого Рождества в Англии, когда я был один, и мне было 16 лет. Я никогда не забуду наши теннисные футбольные матчи в спортзале до и после тренировок. Наша связь на поле также была особенной, поскольку всегда было легко найти тебя пасом между линий, чтобы ты мог решить эпизод.

Я всегда говорю, что ты был одним из величайших талантов в футболе, и я знаю, что не ошибаюсь. Два дня назад я говорил о тебе в интервью, может, это знак, кто знает, чтобы вспомнить тебя, мой прекрасный друг. Я никогда не забуду тебя, мы никогда не забудем тебя. Ты всегда в наших сердцах. Покойся с миром, Хосе Антонио Рейес. Люблю тебя очень сильно. Сеск», – написал Фабрегас в твиттере.

В 2004-2006 гг. Фабрегас и Рейес вместе выступали за лондонский «Арсенал».

Рейес погиб в ДТП по пути из Севильи в город Утрера. Машина, в которой ехал бывший игрок сборной Испании, вылетела с трассы и загорелась.

Вместе с Рейесом в салоне находились еще два пассажира, один из них также погиб.

Фабрегас: «Видел Виейра, он кивнул на меня и сказал: «Из-за этого малыша я покинул «Арсенал»

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