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«Ливерпуль» хочет переподписать Клоппа с увеличением зарплаты

«Ливерпуль» хочет переподписать Клоппа с увеличением зарплаты
Eurosport

1 час назад

Заслужил.

«Ливерпуль» после победы в Лиге чемпионов предложит главному тренеру Юргену Клоппу новый контракт.

Владельцы британского клуба Fenway Sports Group готовы поднять немцу зарплату и хотят до конца лета решить вопрос с пролонгацией соглашения, сообщает The Guardian.

  • Юрген руководит мерсисайдцами с осени 2015 года. ·
  • Действующий контракт Клоппа истекает в 2022 году. По нему немецкий специалист зарабатывает 8 миллионов евро в год.

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