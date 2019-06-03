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«Ливерпуль» хочет переподписать Клоппа с увеличением зарплаты
Заслужил.
«Ливерпуль» после победы в Лиге чемпионов предложит главному тренеру Юргену Клоппу новый контракт.
Владельцы британского клуба Fenway Sports Group готовы поднять немцу зарплату и хотят до конца лета решить вопрос с пролонгацией соглашения, сообщает The Guardian.
- Юрген руководит мерсисайдцами с осени 2015 года. ·
- Действующий контракт Клоппа истекает в 2022 году. По нему немецкий специалист зарабатывает 8 миллионов евро в год.
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