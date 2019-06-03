Eurosport
Моуринью: «Не могу сказать, что Клопп – сильнейший тренер сезона»
Зависть?
Португальский тренер Жозе Моуринью высказался относительно сезона коллеги Юргена Клоппа в «Ливерпуле».
«Победитель есть победитель. Не могу сказать, что Юрген чем-то поразил меня, ведь я знаю его давно. После каждой неудачи он не сдавался, а продолжал идти вперед.
Клопп проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил «Манчестер Сити» в чемпионской гонке английской Премьер-лиги, но не сдался. Не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из них», – цитирует Моуринью RT.
- Клопп впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов, на счету Моуринью две победы.
- Помимо ЛЧ «Ливерпуль» стал вторым в АПЛ, набрав 97 очков.
Клопп сделал из обороны «Ливерпуля» крепость. Финал Лиги чемпионов это доказал
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