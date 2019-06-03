Бывший главный тренер «МЮ» Луи ван Гал раскритиковал руководство английского клуба за стиль управления.

«В Баварии за все отвечали люди из мира футбола. Я всегда ценил это. В «МЮ» исполнительным директором стал Эд Вудворд – человек с нулевым пониманием футбола, который ранее работал банкиром. Это плохо, когда клуб управляется с коммерческой точки зрения.

Я не держался за место. Они хотели пригласить Моуринью, а он был доступен. Очевидно, назначение Жозе было интересным с точки зрения бизнеса», – цитирует Ван Гала Daily Mail.

Луи проработал в «МЮ» два года.

С «дьяволами» он выиграл один трофей – Кубок Англии-2015/16.

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