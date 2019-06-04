Полузащитник «Челси» Джорджиньо негативно отозвался о возможном уходе тренера Маурицио Сарри в «Ювентус».

«Его переход в «Ювентус» стал бы предательством, и это нормально, что люди будут видеть это именно так. Сарри занимал и продолжает занимать важное место в сердцах неаполитанцев.

Мы знаем, какие люди живут в Неаполе – они очень страстные. Учитывая их характер, такого рода переход был бы воспринят ими именно как предательство.

Уход Сарри расстроит каждого здесь. Думаю, Сарри значительно вырос и многому научился в АПЛ – не только тому, как тренировать нас, но и тому, как держаться в одном из топовых клубов мира», – цитирует Джорджиньо ESPN.

Сарри возглавил «Челси» перед стартом сезона-2018/19, Джорджиньо тогда же перешел из «Наполи».

В первый же сезон «синие» выиграли Лигу Европы.

Сарри возглавит «Ювентус». Теперь все узнают, что он за тренер

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