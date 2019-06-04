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Джорджиньо: «Уход Сарри в «Ювентус» будет предательством по отношению к «Наполи»
Бывший игрок «Наполи» не считает возможным переход в стан заклятых соперников.
Полузащитник «Челси» Джорджиньо негативно отозвался о возможном уходе тренера Маурицио Сарри в «Ювентус».
«Его переход в «Ювентус» стал бы предательством, и это нормально, что люди будут видеть это именно так. Сарри занимал и продолжает занимать важное место в сердцах неаполитанцев.
Мы знаем, какие люди живут в Неаполе – они очень страстные. Учитывая их характер, такого рода переход был бы воспринят ими именно как предательство.
Уход Сарри расстроит каждого здесь. Думаю, Сарри значительно вырос и многому научился в АПЛ – не только тому, как тренировать нас, но и тому, как держаться в одном из топовых клубов мира», – цитирует Джорджиньо ESPN.
- Сарри возглавил «Челси» перед стартом сезона-2018/19, Джорджиньо тогда же перешел из «Наполи».
- В первый же сезон «синие» выиграли Лигу Европы.
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