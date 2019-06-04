«Мы это сделали, Улла». Женщина, которая спасла детей в Африке и вылечила Клоппа

Год назад Юрген Клопп проиграл шестой подряд большой финал в карьере. Жена тренера «Ливерпуля» Улла Сандрок болела за мужа на киевском «Олимпийском» и сидела чуть выше Софии Томмалы, девушки Лориса Кариуса.

Немец дважды результативно ошибся в игре против «Реала», и София расплакалась от горя и бессилия. Улла спустилась к девушке и поддержала, хотя ситуация подсказывала поскорее умчаться с места очередной трагедии.

Юрген Клопп с женой УллойGetty Images

Не сдаться и сохранить веру Сандрок помог опыт работы в Кении. Три года школьная учительница помогала голодным и больным африканским детям: делала уколы и перевязки, выхаживала и учила грамоте. Педагог вернулась в родной Майнц с четким пониманием, насколько важно каждый день делать жизнь окружающих лучше.

Улла выучилась на детского психолога и занялась детьми с задержкой речи. Женщине пришлось непросто – после развода с первым мужем она осталась одна с ребенком и по вечерам подрабатывала официанткой в ресторане. Улла находила время для работы в социальной службе во время больших городских праздников и благотворительных акций. На одном из таких мероприятий Сандрок повстречала Клоппа, который в 2005-м заглянул вместе с игроками «Майнца» на Октоберфест и запал на разливавшую пиво блондинку. Три дня спустя пара уже жила вместе и в том же году узаконила отношения.

Первый брак Юргена с Сабине Шрайвер продлился 13 лет и распался в 2001-м, когда Клопп начал тренерскую карьеру. Пара воспитала сына Марка, который выступал на позиции правого защитника за дубль дортмундской «Боруссии» и «Дармштадт». В 27 лет Марк получил тяжелую травму колена и завершил карьеру. С января 2019-го Клопп-младший работает в тренерском штабе «Дортмунда», в который его пригласил спортивный директор Михаэль Цорк.

Юрген Клопп с женой Уллой и членами семьи. Сын Марк – крайний справаGetty Images

В новой возлюбленной Юргена привлек интерес к нему как человеку, а не медийному персонажу. Улла увлеченно изучала нюансы футбола и использовала это в своем творчестве: в 2008-м она написала и издала книгу «Том и волшебный футбольный мяч».

«Обожаю эту книгу и жалею, что в детстве у меня не было такого мяча. Кто прикасался к нему, становился крутым футболистом. Эта история похожа на «Гарри Поттера», только здесь про футбол и никто не летает на метле», – охарактеризовал книгу жены Юрген. В 2010 году первая леди Бундеслиги, как называли Уллу до отъезда в Англию, выпустила продолжение приключений мальчика, который переехал вместе с родителями в Африку.

Улла Клопп с книгами, которые посвятила Юргену КлоппуImago

Клопп отмечает огромное влияние жены на его внутренний и внешний мир. До встречи с Сандрок немец часто не мог заснуть после важных матчей, но это давно в прошлом. Жена успокаивает Юргена и стабилизирует его темперамент. Под ее влиянием тренер несколько лет назад пересадил волосы и признается, что неиссякаемый оптимизм Уллы делает его сильнее и моложе. «Мы это сделали, Улла!» – такими были первые слова тренера после победы над «Тоттенхэмом» в финале ЛЧ.

Коуч пообещал жене, что не будет тренировать после 60 лет, потому что не хочет умереть на скамейке. По окончании приключения с «Ливерпулем» Юрген возьмет продолжительный отпуск и будет каждый день наслаждаться общением с семьей. Похоже, Улле придется еще долго ждать – победа в Лиге чемпионов не только избавила Клоппа от реноме неудачника, но и принесла новый контракт (действующий заканчивается в 2022-м), который он подпишет в ближайшее время.

Улла сделала Клоппа целеустремленным человеком, который никогда не перестает мечтать. В юности Юрген жалел, что у него не было волшебного мяча, как у Тома, поэтому он не вырос в великого футболиста. Зато он получил женщину, которая помогла ему побороть страхи и сомнения и стать лучшим тренером мира. Этот сезон получился настолько незабываемым, что можно не сомневаться – Улла скоро напишет еще одну книгу.

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