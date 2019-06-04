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Беккенбауэр: «Хочу, чтобы однажды Клопп возглавил «Баварию». Он один из лучших тренеров мира»
Великий немец по достоинству оценил тренера «красных».
Легендарный защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр высоко оценил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
«Хочу, чтобы однажды Клопп возглавил «Баварию». Для меня он один из лучших тренеров в мире. То, что Юрген начал в «Боруссии», он усовершенствовал с «Ливерпулем».
Думаю, работа в Англии лишает большого количества сил. В Премьер-лиге становишься менеджером и несешь еще большую ответственность, чем тренер в Бундеслиге. А если учитывать выступление в кубковых турнирах и Премьер-лиге, то количество проведенных матчей намного выше, чем в Германии», – цитирует Беккенбауэра Bild.
- Клопп впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов.
- Помимо ЛЧ «Ливерпуль» стал вторым в АПЛ, набрав 97 очков.
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