Легендарный защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр высоко оценил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Хочу, чтобы однажды Клопп возглавил «Баварию». Для меня он один из лучших тренеров в мире. То, что Юрген начал в «Боруссии», он усовершенствовал с «Ливерпулем».

Думаю, работа в Англии лишает большого количества сил. В Премьер-лиге становишься менеджером и несешь еще большую ответственность, чем тренер в Бундеслиге. А если учитывать выступление в кубковых турнирах и Премьер-лиге, то количество проведенных матчей намного выше, чем в Германии», – цитирует Беккенбауэра Bild.

Клопп впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов.

Помимо ЛЧ «Ливерпуль» стал вторым в АПЛ, набрав 97 очков.

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